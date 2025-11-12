Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Трамп «обязан» подать в суд на одно британское СМИ

Трамп: Обязан подать в суд на Би-би-си за искажение моей речи
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что обязан подать в суд на британскую телерадиокорпорацию Би-би-си из-за искажения его речи, об этом пишут РИА Новости.

«Я считаю, что обязан это сделать, потому что нельзя позволять людям делать подобные вещи», --заявил американский президент.

Телеканал исказил речь Трампа, произнесенную им еще в 2021 году, создав впечатление, словно политик поощрял беспорядки в Капитолии. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на это назвала Би-би-си фейковым СМИ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет менять фото автопера на портрет бывшего президента страны Джо Байдена в Белом доме.

