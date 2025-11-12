Трамп пообещал оставить в Белом доме фото автопера Байдена

Трамп не захотел менять фото автопера на портрет Байдена в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет менять фото автопера на портрет бывшего американского лидера Джо Байдена в Белом доме и пообещал оставить снимок. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Я так не думаю», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Также президент США в очередной раз назвал Байдена худшим главой государства в истории.

17 октября Трамп заявил, что Байден развязывал войны из-за собственной глупости. Глава государства возложил вину на своего предшественника за конфликт на Украине, добавив, что при нем боевые действия не начались бы.