Губернатор российского города рассказал об уничтожении трех украинских БПЛА

Богомаз: Над Брянской областью уничтожены 3 украинских БПЛА, пострадавших нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обнаружении и уничтожении подразделениями противо-воздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России трех вражеских беспилотных летательных объектов (БПЛА) над регионом.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил губернатор.

Беспилотная опасность на территории Брянской области введена с 11 ноября 21:59 по московскому времени. Власти региона просят жителей по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. А если кто-то находится на улице или в автобусе укрыться в безопасном месте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении вражеского БПЛА, летевшего на столицу.