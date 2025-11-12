Путешествия
Туристка была раздавлена собственным фургоном во время путешествия по Австралии

The Sun: Туристка была раздавлена фургоном после циклона в Австралии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @Ellie_Thompson

Туристка из Великобритании была раздавлена собственным фургоном во время путешествия по Австралии. Об этом пишет The Sun.

Трагедия произошла еще 11 марта, однако о случившемся стало известно только в ноябре. Элеонора Томпсон перестала выходить на связь с родными 8 марта. Друзья забили тревогу и 10 марта приехали к ее дому, а на следующий день обнаружили ее бездыханной в деревне Беррингбар в Новом Южном Уэльсе под фургоном.

Уточняется, что девушка не выжила из-за многочисленных травм. По данным полиции, фургон перевернулся и скатился по склону из-за плохой погоды — с 22 февраля по 8 марта на регион обрушился мощный тропический циклон «Альфред».

Ранее родители задавили двухмесячного младенца во время сна на отдыхе на Крите. Сообщается, что младенец спал между ними в кровати гостиничного номера.

