Удар солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие часы

Первый удар облака плазмы по Земле ожидается в ближайшие часы

Первый и самый слабый удар облака плазмы по Земле ожидается в течение ближайших нескольких часов. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, пишет ТАСС.

«По расчету, в течение ближайших 24 часов к Земле должны прийти все три [облака плазмы]», — сообщили ученые.

Ранее стало известно, что на Солнце в понедельник, 10 ноября, произошла мощнейшая вспышка класса X1.21. Ученые уточнили, что, в отличие от вчерашней вспышки, текущая достигла уровня, больше похожего на плато, чем на пик, что всегда указывает на сильный выброс плазмы.