Угрозу полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам оценили

Вице-президент РСТ Барзыкин усомнился в остановке выдачи шенгена россиянам

Есть разные оценки ситуации с выдачей шенгенских виз, однако вряд ли россиянам полностью прекратят их выдачу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев допустил полное прекращение выдачи шенгенских виз соотечественникам вслед за запретом оформления мультивиз. По словам спикера, на данный момент «идут какие-то постоянные ужесточения», а сроки выдачи виз ожидаемо затягиваются.

Барзыкин напомнил, что каждое государство в праве самостоятельно решать вопрос о закрытии выдачи виз иностранцам, однако в Европе им многие не воспользуются. Он также добавил, что есть и объективные факторы, которые располагают этому.

«Думаю, что полностью выдачу шенгенских виз не остановят. Есть такие факторы, которые влияют на эту ситуацию. Они говорят о том, что это скорее их интересы, а не только наше устремление во что бы это ни стало, получить шенгенскую визу. Но опять же, это касается не только туристических виз», — прокомментировал Барзыкин.

Он также напомнил, что у российских граждан есть интересы на разных направлениях. По его словам, у России сейчас приоритеты складываются не в пользу Европы: более 40 процентов соотечественников отправляются в ближние зарубежные страны, СНГ, Юго-Восточную Азию.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.