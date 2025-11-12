В России допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз соотечественникам

В МЭР допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев допустил полное прекращение выдачи шенгенских виз соотечественникам вслед за запретом оформления мультивиз. Его слова приводит ТАСС.

По словам спикера, на данный момент «идут какие-то постоянные ужесточения», а сроки выдачи виз ожидаемо затягиваются. Кондратьев добавил, что спокойно относится к решению стран Евросоюза (ЕС) запретить выдавать россиянам шенгенские мультивизы. С его точки зрения, в России сейчас сформированы все условия для развития туризма, «чтобы можно было бы заместить европейский отдых».

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.