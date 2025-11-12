Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:48, 12 ноября 2025Путешествия

В России допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз соотечественникам

В МЭР допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
Алина Черненко

Фото: Kittyfly / Shutterstock / Fotodom

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев допустил полное прекращение выдачи шенгенских виз соотечественникам вслед за запретом оформления мультивиз. Его слова приводит ТАСС.

По словам спикера, на данный момент «идут какие-то постоянные ужесточения», а сроки выдачи виз ожидаемо затягиваются. Кондратьев добавил, что спокойно относится к решению стран Евросоюза (ЕС) запретить выдавать россиянам шенгенские мультивизы. С его точки зрения, в России сейчас сформированы все условия для развития туризма, «чтобы можно было бы заместить европейский отдых».

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Москву накроет снегом и ледяным дождем

    Названы варианты подработки для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости