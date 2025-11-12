Эксперт Киселев: ВСУ разграбили Красный Лиман и держат жителей в заложниках

Подконтрольный украинской стороне Красный Лиман в ДНР разграблен. В городе наблюдаются проблемы с водой и продуктами, сообщил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на свои источники.

«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ — как частное домостроение, так и производственное», — отметил он.

Как подчеркнул Киселев, в системе водоснабжения бойцы ВСУ украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске. По его словам, вода в Красном Лимане полностью отсутствует, также есть проблемы с подвозом продуктов питания.

6 ноября Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продавили оборону украинских сил восточнее Красного Лимана, возле Дробышево и Ставков. По его словам, российские военнослужащие смогли занять три позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить два укрепрайона.

До этого Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют лишь около 20 процентов Волчанска.