Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:23, 12 ноября 2025Бывший СССР

Украинские военные разграбили Красный Лиман

Эксперт Киселев: ВСУ разграбили Красный Лиман и держат жителей в заложниках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подконтрольный украинской стороне Красный Лиман в ДНР разграблен. В городе наблюдаются проблемы с водой и продуктами, сообщил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на свои источники.

«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ — как частное домостроение, так и производственное», — отметил он.

Как подчеркнул Киселев, в системе водоснабжения бойцы ВСУ украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске. По его словам, вода в Красном Лимане полностью отсутствует, также есть проблемы с подвозом продуктов питания.

6 ноября Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продавили оборону украинских сил восточнее Красного Лимана, возле Дробышево и Ставков. По его словам, российские военнослужащие смогли занять три позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить два укрепрайона.

До этого Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют лишь около 20 процентов Волчанска.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье девятилетний ребенок подорвался на самодельной бомбе. Ее замаскировали под свернутую купюру

    Украину предупредили о вступлении в самый опасный этап конфликта

    Правительство США обвинили в создании COVID-19

    Названо число погибших мирных жителей России от ударов украинских БПЛА

    Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали»

    Украинские военные разграбили Красный Лиман

    Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

    Удар солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие часы

    Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

    Американец расправился с двумя мужчинами и обвинил в этом таракана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости