Интернет и СМИ
03:45, 12 ноября 2025

Украину предупредили о вступлении в самый опасный этап конфликта

FA: Зима станет самым опасным этапом войны для Киева, если падет Красноармейск
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Приближается самая тяжелая зима для Украины, в этот период Вооруженные силы республики (ВСУ) могут вступить в наиболее опасный этап конфликта. Об этом пишет издание Foreign Affairs (FA).

По словам аналитиков, этот военный этап опасен для Киева, поскольку и без того истощенные силы пытаются удержать Донбасс под натиском российской армии.

«Красноармейск [украинское название — Покровск] может стать переломным моментом — если он падет, следующим будет Харьков», — уточняется в публикации.

В связи с новыми вызовами авторы материала обратились с призывом к европейским странам, чтобы они перешли от риторики к настоящему давлению на Москву, в частности, перекрыли «теневой флот». Также они могли бы начать подготовку украинских военнослужащих на месте, чтобы у ВСУ появился шанс удержать оборону до возможного перемирия.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России. ВСУ не оставляют попыток деблокировать город, но, как считает военный эксперт, шансов на успех у противника практически нет.

Свежая Россия
