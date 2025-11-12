В США рассказали о нежелании украинских политиков занимать посты министров

На Украине никто не хочет быть министром на фоне коррупционных дел, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского депутата.
«Проблема... заключается в том, что никто больше не хочет становиться министром», — указал он на нежелание украинских политиков занимать посты. По мнению депутата, это связано с коррупционными делами.
Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил о регистрации постановлений об увольнении двух министров из правительства.
11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратника президента Украины Тимура Миндича. Бизнесмена называют «кошельком» лидера Украины Владимира Зеленского.