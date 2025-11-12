Бывший СССР
В США рассказали о нежелании украинских политиков занимать посты министров

WP: На Украине из-за коррупционных дел никто не хочет быть министром
Марина Совина
Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

На Украине никто не хочет быть министром на фоне коррупционных дел, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского депутата.

«Проблема... заключается в том, что никто больше не хочет становиться министром», — указал он на нежелание украинских политиков занимать посты. По мнению депутата, это связано с коррупционными делами.

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил о регистрации постановлений об увольнении двух министров из правительства.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратника президента Украины Тимура Миндича. Бизнесмена называют «кошельком» лидера Украины Владимира Зеленского.

