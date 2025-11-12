В Еврокомиссии оценили шансы на военное объединение Европы

Еврокомиссар Кубилюс: Объединение стран ЕС в области обороны произойдет нескоро

Объединение стран — членов Европейского союза (ЕС) в области обороны произойдет нескоро. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью The Washington Post (WP).

«В обороне мы очень индивидуальны, и для нас объединиться и начать что-то делать — это вызов. Это произойдет нескоро, но нам нужно увидеть общую картину», — отметил он.

Газета отмечает, что европейские члены НАТО привыкли действовать под руководством США, а в рамках ЕС существует риск борьбы за власть между национальными правительствами и Европейской комиссией, которая традиционно не играла никакой роли в сфере обороны.

Кубилюс раскрыл препятствия на пути к военному объединению европейских стран. По его словам, производство техники «полностью раздроблено», страны привыкли «работать самостоятельно», а влияние ЕС было «крайне ограниченным или вообще отсутствовало».

«Нельзя просто так издать указ, что завтра все должны действовать вместе», — добавил еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что создание единой армии ЕС без участия США в ближайшее время не предвидится из-за ряда трудностей. По данным WP, вывод американских войск возобновил стремление к усилению роли Европы в НАТО.