В Госдуме выступили против повышения окладов срочникам

Делягин: Комитет Госдумы по обороне выступил против повышения окладов срочникам
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по обороне выступил против троекратного повышения окладов срочникам. Об этом сообщил депутат Михаил Делягин в беседе с «Газетой.ру».

По словам парламентария, члены комитета единогласно рекомендовали отклонить поправку «в связи с несвоевременностью в условиях проведения специальной военной операции».

Делягин обратился к Минобороны с предложением увеличить оклады срочникам до 7,5 тысячи рублей 6 октября. Депутат считает, что 2758 рублей в месяц едва достаточно на повседневные нужды. Парламентарий подчеркнул, что повышение оклада необходимо для укрепления имиджа срочной службы и покрытия минимальных потребностей призывников.

Позже он сообщил, что в оборонном ведомстве поддержали идею, подсчитав, что на ее реализацию потребуется дополнительно 16,8 миллиарда рублей в год. Автор инициативы предлагал перераспределить эти средства из Резервного фонда правительства.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал неактуальным повышение оклада срочникам. По его словам, они и так обеспечены всем необходимым от обмундирования до питания. Парламентарий также заявил, что не считает выполнение задач этой категорией россиян работой.

