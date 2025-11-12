В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Симоновым

В Театре Вахтангова прошла церемония прощания с актером Владимиром Симоновым

В Москве прошла церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась в среду, 12 ноября на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Известно, что актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

9 ноября Симонова не стало в возрасте 68 лет. Позже стало известно, что актеру нужна была срочная операция, которая переносилась из-за многочисленных противопоказаний. По данным Shot, причиной его кончины стала сердечная недостаточность. Артист продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре, несмотря на состояние здоровья.

Владимир Симонов прославился благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».