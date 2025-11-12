Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 12 ноября 2025Россия

В Москве старшеклассник напал на учителя в школе

Учителя школы в Москве госпитализировали после нападения старшеклассника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom  

В одной из школ Москвы десятиклассник напал на учителя. Об этом сообщил столичный департамент образования и науки в Telegram.

По данным ведомства, во время перемены старшеклассник дождался, когда педагог выйдет из кабинета, и забрал с ее стола стопку тетрадей, которую убрал к себе в портфель. Вернувшись, учительница заметила пропажу и потребовала вернуть тетради. Однако подросток набросился на нее и начал наносить удары по голове. В результате женщину госпитализировали. Ее состояние не уточняется.

В департаменте образования Москвы назвали поведение школьника недопустимым и противоречащим нормам морали и закона. «Привлечены правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование. По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона. Также будет рассмотрен вопрос об исключении ученика», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Нижегородской области девятиклассник избил учителя во время урока английского языка. В результате пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и закрытым переломом носа.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    Россиянка совершила теракт по указанию мошенников

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости