В Москве старшеклассник напал на учителя в школе

Учителя школы в Москве госпитализировали после нападения старшеклассника

В одной из школ Москвы десятиклассник напал на учителя. Об этом сообщил столичный департамент образования и науки в Telegram.

По данным ведомства, во время перемены старшеклассник дождался, когда педагог выйдет из кабинета, и забрал с ее стола стопку тетрадей, которую убрал к себе в портфель. Вернувшись, учительница заметила пропажу и потребовала вернуть тетради. Однако подросток набросился на нее и начал наносить удары по голове. В результате женщину госпитализировали. Ее состояние не уточняется.

В департаменте образования Москвы назвали поведение школьника недопустимым и противоречащим нормам морали и закона. «Привлечены правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование. По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона. Также будет рассмотрен вопрос об исключении ученика», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Нижегородской области девятиклассник избил учителя во время урока английского языка. В результате пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и закрытым переломом носа.