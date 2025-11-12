Моя страна
В России чилийцев встретили с караваем

В Сочи прилетевшую на матч сборную Чили встретили песнями и караваем
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Сборная Чили прилетела в Сочи на товарищеские матчи по футболу. В аэропорту их встретили одетые в русские народные костюмы люди, соответствующее видео публикует Telegram-канал Kub Mash.

Также специально для иностранных спортсменов был подготовлен каравай. На кадрах видно, как один из гостей отщипывает от него небольшой кусочек.

Кроме того, для чилийцев исполнили народные песни.

Теперь футболистов ждет игра со сборной России 15 ноября. На следующий день после этого пройдет матч с командой Перу.

Ранее король Малайзии Султан Ибрагим в рамках своего первого официального визита в Россию посетил Казань, прилетев на золотом самолете.

