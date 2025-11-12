В России кореец нокаутировал одного из напавших на него кавказцев и попал на видео

В Ростовской области таксист нокаутировал напавшего на него кавказца на видео

В Ростовской области таксист-кореец нокаутировал напавшего на него кавказца, происшествие попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах по меньшей мере четверо мужчин кавказской наружности преследуют человека в деловом костюме. Последний отбивается от нападавших, отправив на асфальт одного из них единственным ударом. Затем он убегает от остальных.

Предположительно, земляки кавказца поднимают оставшегося лежать неподвижно на земле мужчину и испуганным голосом просят его прийти в себя.

Незадолго до этого молодой человек из Уфы обрел популярность в соцсетях после того, как на видео серией коротких ударов отправил «спать» пьяного пассажира автобуса. До этого мужчина вел себя вызывающе и пытался угрожать окружающим. В соцсети Х обратили внимание на одухотворенный взгляд юноши перед тем, как он пробил «тройку» нарушителю общественного порядка, и сравнили его с воином-крестоносцем.

Также ранее житель Москвы нокаутировал ушедшую без его разрешения в бар жену и попал на видео.