В России отреагировали на попытку Британии организовать тайный канал связи с Путиным

Депутат Чепа: России нельзя доверять спецслужбам Великобритании

США и Великобритания всегда были и остаются соперниками и конкурировали во всех вопросах, а тем более связанных с работой спецслужб. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании попытались создать тайный канал связи с российской стороной. Уточняется, что желание Лондона было продиктовано опасениями, что администрация американского лидера Дональда Трампа может ущемить интересы англичан в вопросе Украины.

Депутат объяснил, что Великобритания и США ведут очень сложную игру за влияние. При этом он считает, что России нельзя доверять британским спецслужбам, потому что они, по его словам, всегда были провокаторами и так или иначе участвовали во всех конфликтах.

«Когда они видят, что что-то происходит без их участия, то всегда пытаются искать там свои интересы. Поэтому мы и сегодня видим сопротивление, которое проходит по претворению в жизнь хотя бы тех договоренностей, которые были в Анкоридже. Есть службы и люди, которые этому мешают. У них свои интересы, расходящиеся с интересами мира», — сказал Чепа.

Ранее профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн в беседе с «Лентой.ру» заявил, что нормализация отношений России и Великобритании возможна по окончании украинского конфликта.