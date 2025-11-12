Бывший СССР
В России высказались о возможности передать Белоруссии новейшее вооружение

В МИД заявили о наличии правовой базы у РФ для передачи Белоруссии вооружения
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В МИД России заявили о наличии правовой базы у РФ для передачи Белоруссии вооружения. Об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ при ведомстве Алексей Полищук, передает ТАСС.

«Российский ядерный щит надежно прикрывает наших белорусских союзников, а обновленная договорно-правовая база дает возможность размещения в братской республике любых средств защиты, включая все новейшие типы вооружения», — заявил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о наличии ядерного оружия на территории республики. По его словам, ядерное оружие с момента размещения в стране было отправлено в Россию для обслуживания.

До этого белорусский лидер рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Президент отметил, что хочет, чтобы Москва и Минск могли дать ответ странам Запада.

    Все новости