В России заметили первого в мире леопарда-суриката

В Приморье заметили первого в мире дальневосточного леопарда-суриката
В Приморье заметили первого в мире леопарда-суриката. Соответствующее видео публикует Telegram-канал нацпарка «Земля леопарда».

Фотоловушка, установленная туристами заповедника под руководством опытного гида Антона Ганзевича, запечатлела дальневосточного леопарда во время изучения меток, которые оставили его сородичи. На размещенных кадрах видно, как он встал на задние лапы и начал обнюхивать ствол дерева.

Сотрудники природного комплекса сравнили хищника с сурикатом из-за позы, которую он принял. «Новости на меточном дереве оказались настолько интересными и, видимо, шокирующими, что дальневосточный леопард поспешил встать на задние лапы, чтобы получше унюхать их», — отметили они.

Авторы канала напомнили, что животные не устраивают в лесу общих сборов. Они обмениваются сообщениями через метки на земле и деревьях.

Ранее сообщалось, что дальневосточный леопард-интроверт прогулялся по заповеднику Приморья и попал на видео.

