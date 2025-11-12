Силовые структуры
20:31, 12 ноября 2025Силовые структуры

В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

В Нальчике суд приговорил к 10 годам экс-военного за аферы на 13 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Нальчикский гарнизонный военный суд / VK

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего военнослужащего Николая Х. за аферы на 13 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Экс-военного признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 339 («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы») УК РФ. Суд обязал осужденного компенсировать причиненный ущерб.

По версии следствия, на территории Донецкой народной республике осужденный четыре раза умышленно подрывал себя на самодельных взрывных устройствах, чтобы получить минно-взрывные травмы. Целью было выдать их за боевые ранения.

Каждый раз военный обращался за медпомощью и сообщал ложные сведения о будто бы участии в боевых действиях. Введенные в заблуждение медики оформляли ему документы для получения выплат. В общей сложности на его счет было перечислено около 13 миллионов рублей государственных средств.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего, не вернувшегося из отпуска в установленный срок.

