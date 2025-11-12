В сети восхитились внешностью строительницы в мини-платье

В сети восхитились внешностью строительницы Хизер Уокер из Англии в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка предстала в блестящем мини-платье и босоножках на высоких каблуках. Она взяла с собой миниатюрную серебристую сумку, распустила уложенные волнами волосы, нанесла макияж и продемонстрировала татуировки на теле. Затем автор ролика показала кадры с работы на стройке.

Видео с подписью «Какая у тебя работа?» набрало 3,2 миллиона просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Морально уничтожила всех этих моделей Onlyfans», «Настоящая чудо-женщина», «Ты так ярко сияешь», «Выглядишь потрясающе», «Такая горячая», — заявили юзеры.

В октябре 2023 года сварщица Микала Ид из Англии рассказала о реакции окружающих на ее внешность без униформы.