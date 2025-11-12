Сенатор Джабаров: Европа усиленно готовится к войне и наращивает свои силы

Европа действительно готовится к войне с Россией, но нужно встать на путь нормализации отношений, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы сами видим, что Европа встала на путь жесткой конфронтации и усиленно готовится к войне — наращивает свои оборонные и наступательные силы. Я думаю, что если Европа потеряла голову, то она пойдет на прямой конфликт с нами, если там осталось немного разума, то они поймут, что с Россией воевать бесполезно. Все равно проиграют, только потеряют все, что имеют», — сказал Джабаров.

Он также призвал Европу начать нормализацию отношений с Россией.

Ранее президент Сербии Вучич предупредил о том, что Европа готовится к войне с Россией. «Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться», — говорил политик.