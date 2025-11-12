Аналитик Мартьянов: Залужный — нежизнеспособная фигура в политике

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является нежизнеспособной фигурой в политике. Такое мнение высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

«Залужный — мясник, классический премьер-генерал, который вместе с Сырским отвечал за приведение ВСУ к стандартам НАТО с 2014 года. Он мясник, он не очень умный парень», — посетовал эксперт.

По словам Мартьянова, «нужно быть полным идиотом, чтобы назвать контрнаступление ВСУ 2023 года, к которому приложил руку Залужный, успешным». При этом эксперт подчеркнул, что на руках Залужного кровь многих тысяч украинских бойцов, потому что он стратегически несостоятелен.

Ранее Валерий Залужный заявил, что Украина не согласна с условиями российской стороны, так как они означали бы капитуляцию. По его словам, Украина будет бороться на всех фронтах — военном, политическом и дипломатическом.

Этой осенью начали идти разговоры о том, что Залужный собирает команду для выдвижения на пост главы Украины. Выяснилось, что публичные заявления посла в Лондоне тщательно фильтруются штабом, чтобы в будущем он мог попытать свои силы на выборах.