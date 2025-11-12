В США захотели построить военную базу рядом с сектором Газа

Bloomberg: Военные США намерены построить военную базу рядом с Газой

Соединенных Штатов рассматривают возможность строительства военной базы рядом с сектором Газа, которая сможет вместить около 10 тысяч человек. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как утверждается, ВМС США запросили смету у нескольких компаний на строительство неподалеку от Газы «временной автономной военной базы, способной обслуживать 10 тысяч служащих на срок в 12 месяцев». От подрядчиков, указано в статье, требуется построить базу «под ключ», а затем предоставить услуги по ее снабжению электроэнергией, продовольствием, связью.

Неназванный источник также рассказал агентству, что запрос американских военных представляет собой шаг в сторону предварительного планирования по созданию базы для международных сил по стабилизации.

Днем ранее агентство Ynet написало, что США планируют разместить крупную военную базу стоимостью 500 миллионов долларов на границе Газы и Израиля. Как утверждалось, в случае реализации проекта, база станет первымv крупномасштабным американским военным объектом на территории Израиля.

При этом арабские страны выступили против восстановления сектора Газа на условиях Соединенных Штатов.