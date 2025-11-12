Моя страна
19:28, 12 ноября 2025Моя страна

В Тверской области обнаружили скандинавские артефакты

В Торопце в Тверской области обнаружили скандинавские артефакты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

В Тверской области обнаружили скандинавские артефакты. Об этом сообщает местный портал «Тверские ведомости».

В Торопце проходила Двинско-Волховская экспедиция Института истории материальной культуры РАН. В ходе работ археологи выявили уникальный культурный слой X-XI веков, указывающий на скандинавское присутствие и укрепленное поселение викингов на территории древнего города.

По словам ученого Ивана Еремеева, под чьим руководством проходили раскопки, одной из главных задач было подтвердить датировку первого упоминания Торопца и его жителя, монаха Киево-Печерской лавры Исакия Затворника, о котором упоминает «Повесть временных лет».

В итоге раскопки показали, что слой XII-XIII веков перекрыл северную часть Большого городища: этот «чехол» археологи расчистили на площади около 60 квадратных метров и нашли под ним артефакты X-XI веков. Среди них оказались остатки жилых и хозяйственных построек, многочисленные стеклянные и каменные бусы, торговый инвентарь, скандинавская фибула в стиле борре, полусферическая костяная фишка для игры в «мельницу» и позолоченный перстень.

В октябре российские археологи сделали сенсационное открытие в Башкирии.

