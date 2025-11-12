Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 12 ноября 2025Мир

В Великобритании разгорелся скандал из-за заговора против Стармера

Sky News: Стритинг отверг обвинения в заговоре с целью смещения Стармера с поста
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг отверг обвинения в том, что участвовал в заговоре против премьер-министра королевства Кира Стармера с целью его смещения с должности. Об этом сообщает Sky News.

«Я не бросаю вызов премьер-министру (...). Я поддерживаю премьера Стармера с тех пор, как он был избран лидером Лейбористской партии», — развеял слухи политик.

Комментарии Стритинга прозвучали на фоне информации в СМИ о том, что министр здравоохранения может потребовать от Стармера уйти в отставку в течение нескольких дней после принятия бюджета.

Ранее стало известно, что союзники Стармера пытались предотвратить возможную борьбу Стритинга за пост главы британского правительства. Они в частном порядке обвинили министра здравоохранения в заговоре с целью сместить премьер-министра, однако представитель политика назвал эти утверждения «категорически ложными».

Отмечается, что 26 ноября правительство Великобритании представит бюджет, который, как предупредила министр финансов Рэйчел Ривз, будет «непростым и может привести к смене руководства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Москвичам пообещали неуверенный снежный покров

    Названы сроки перехода Купянска под контроль России

    Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

    Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

    Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

    Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

    Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости