В Великобритании разгорелся скандал из-за заговора против Стармера

Sky News: Стритинг отверг обвинения в заговоре с целью смещения Стармера с поста

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг отверг обвинения в том, что участвовал в заговоре против премьер-министра королевства Кира Стармера с целью его смещения с должности. Об этом сообщает Sky News.

«Я не бросаю вызов премьер-министру (...). Я поддерживаю премьера Стармера с тех пор, как он был избран лидером Лейбористской партии», — развеял слухи политик.

Комментарии Стритинга прозвучали на фоне информации в СМИ о том, что министр здравоохранения может потребовать от Стармера уйти в отставку в течение нескольких дней после принятия бюджета.

Ранее стало известно, что союзники Стармера пытались предотвратить возможную борьбу Стритинга за пост главы британского правительства. Они в частном порядке обвинили министра здравоохранения в заговоре с целью сместить премьер-министра, однако представитель политика назвал эти утверждения «категорически ложными».

Отмечается, что 26 ноября правительство Великобритании представит бюджет, который, как предупредила министр финансов Рэйчел Ривз, будет «непростым и может привести к смене руководства».

