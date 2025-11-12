Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:27, 12 ноября 2025Мир

В Японии высказались о введении новых санкций против России

Генсек японского кабмина Кихара ответил на вопрос о введении санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Минору Кихара

Минору Кихара. Фото: Reuters

Генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара ответил на вопрос о новых санкциях против России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Япония в связи с ситуацией вокруг Украины будет принимать меры, исходя из того, какие шаги эффективны для установления мира, а также из своих национальных интересов. «При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7», — отметил он.

Кихара также отказался комментировать публикации ряда СМИ о влиянии на проект «Сахалин-2» возможного запрета со стороны правительства Великобритании на оказание страховых услуг в отношении перевозки российского СПГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейскому союзу следует ввести больше санкций против России и усилить поддержку Киева. Он добавил, что ценит уже оказанную Евросоюзом помощь, однако ожидает от него еще большего давления на Россию.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости