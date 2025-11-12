В Японии высказались о введении новых санкций против России

Генсек японского кабмина Кихара ответил на вопрос о введении санкций против РФ

Генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара ответил на вопрос о новых санкциях против России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Япония в связи с ситуацией вокруг Украины будет принимать меры, исходя из того, какие шаги эффективны для установления мира, а также из своих национальных интересов. «При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7», — отметил он.

Кихара также отказался комментировать публикации ряда СМИ о влиянии на проект «Сахалин-2» возможного запрета со стороны правительства Великобритании на оказание страховых услуг в отношении перевозки российского СПГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейскому союзу следует ввести больше санкций против России и усилить поддержку Киева. Он добавил, что ценит уже оказанную Евросоюзом помощь, однако ожидает от него еще большего давления на Россию.