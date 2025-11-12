Валя Карнавал отправилась в травмпункт после подарка от российского СМИ

Российская певица, блогер и актриса Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) в собственный день рождения отправилась в травмпункт с порезом пальца после «распаковки» подарка от Mash, об этом интернет-СМИ рассказало у себя в Telegram-канале.

Редакция купила имениннице автомобиль «Таврия» 1989 года, перекрасила его и доставила на вечеринку Карнавал в качестве подарка. К старенькому авто приложили кувалду и предложили разбить «Таврию», символически оставив в прошлом все неприятности.

Блогер так увлеклась, что порезала осколком стекла палец. В день своего 24-летия ей пришлось поехать в травмпункт, зашивать рану.

