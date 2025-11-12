Ведущий «Соловьев Live» возмутился количеством алкомаркетов в России

Ведущий Мардан заявил, что не считает нормальным большое количество алкомаркетов

Журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан возмутился количеством магазинов, продающих только алкоголь. Об этом он порассуждал в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

Он заявил, что видит алкомаркеты в каждом российском жилом доме. «Я все пониманию про рынок, про выживаемость, про высокую конкуренцию. Но я просто не считаю это нормальным (...). Не может быть такого количества алкогольных магазинов. Алкоголь не может быть настолько доступен», — высказался журналист.

По его мнению, если бы торговые точки, в которых продаются спиртные напитки, встречались реже, то люди реже бы ходили докупать алкоголь. «Если тебе до работающего магазина идти хрен знает куда, с большой вероятностью ты не пойдешь», — предположил Мардан.

Ведущий «Соловьев Live» заключил, что государству нужно повысить цену на алкогольную лицензию для магазинов или увеличить акцизы на спиртное, чтобы алкомаркетов стало меньше.

Ранее Мардан предложил отменить пенсии в России. По его мнению, такая мера поможет повысить рождаемость.