09:53, 12 ноября 2025

Венесуэла объявила массовую мобилизацию в ответ на переброску войск США

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

Венесуэла объявила массовую мобилизацию своих вооруженных сил в ответ на прибытие войск США в Карибский регион. Об этом сообщает телеканал CNN.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес охарактеризовал этот шаг как ответ на «империалистическую угрозу», исходящую от Соединенных Штатов.

Оборонное ведомство также объявило о начале учений. В маневрах примет участие Боливарианская милиция — резервные силы, состоящие из гражданских лиц.

Ранее крупнейший военный корабль США USS Gerald R. Ford вошел в воды Латинской Америки. Газета The Guardian назвала это «новым этапом» в противостоянии между США и Венесуэлой.

