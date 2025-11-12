Водитель насмерть сбил пешехода из-за сбежавших пчел

В США водитель насмерть сбил пешехода из-за укусов пчел

В городе Меса, США, пчелы спровоцировали смертельную аварию. Об этом сообщает KOLD.

Виновник аварии перевозил в пикапе пчел. Насекомым удалось сбежать из контейнера, и они стали жалить водителя. Из-за боли от укусов он потерял управление, сбил пешехода и врезался в столб.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Пешехода так и не удалось спасти, водитель восстанавливается. Против него не планируется заводить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Бразилии пчелы до смерти изжалили женщину, которая случайно врезалась в улей на автомобиле, а также ее отца. Спасатели ничем не смогли им помочь, поскольку долго добирались до места происшествия.

