Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:45, 12 ноября 2025Из жизни

Водитель насмерть сбил пешехода из-за сбежавших пчел

В США водитель насмерть сбил пешехода из-за укусов пчел
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В городе Меса, США, пчелы спровоцировали смертельную аварию. Об этом сообщает KOLD.

Виновник аварии перевозил в пикапе пчел. Насекомым удалось сбежать из контейнера, и они стали жалить водителя. Из-за боли от укусов он потерял управление, сбил пешехода и врезался в столб.

Материалы по теме:
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
«Я хотел, чтобы ей стало плохо» Россиянин увлекся изучением ядов и стал серийным убийцей. От его отравы гибли женщины и дети
«Я хотел, чтобы ей стало плохо»Россиянин увлекся изучением ядов и стал серийным убийцей. От его отравы гибли женщины и дети
18 апреля 2020

Обоих пострадавших доставили в больницу. Пешехода так и не удалось спасти, водитель восстанавливается. Против него не планируется заводить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Бразилии пчелы до смерти изжалили женщину, которая случайно врезалась в улей на автомобиле, а также ее отца. Спасатели ничем не смогли им помочь, поскольку долго добирались до места происшествия.

#4145814

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    Россиянка совершила теракт по указанию мошенников

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости