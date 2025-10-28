Из жизни
03:05, 28 октября 2025Из жизни

Пчелы из разрушенного улья до смерти изжалили отца и дочь

People: В Бразилии пчелы убили отца и дочь
Никита Савин
Никита Савин

Фото: wirestock / Freepik

В Бразилии пчелы до смерти изжалили женщину, которая случайно врезалась в улей на автомобиле, а также ее отца. Об этом сообщает People.

22 октября 54-летняя Сильвана да Фатима Браганса да Луш не справилась с управлением машиной, когда ехала грунтовой дороге недалеко от дома в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате автомобиль перевернулся и разрушил улей. Шум аварии услышал сосед женщины. Он сразу же позвонил ее родителям и вызвал полицию.

79-летний отец да Луш Рауль и 72-летняя мать примчались, чтобы помочь дочери. На них тут же набросился рой разъяренных насекомых.

Спасатели долго добирались до места происшествия, так как ближайшая пожарная часть находилась на расстоянии 60 километрах. Когда они все же прибыли, то обнаружили, что пострадавшие получили сотни укусов.

Сильвана была еще жива, однако спасти ее медикам не удалось. Рауля доставили в больницу в критическом состоянии. Его не стало на следующий день. Пожилая женщина также получила множество укусов, но ее сумели спасти. Отца и дочь похоронили вместе 24 октября.

Ранее в Таиланде муравьи погубили подрезавшего ветки рабочего. Мужчина потерял сознание сразу же после того, как получил несколько укусов насекомых.

