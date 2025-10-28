Пчелы из разрушенного улья до смерти изжалили отца и дочь

People: В Бразилии пчелы убили отца и дочь

В Бразилии пчелы до смерти изжалили женщину, которая случайно врезалась в улей на автомобиле, а также ее отца. Об этом сообщает People.

22 октября 54-летняя Сильвана да Фатима Браганса да Луш не справилась с управлением машиной, когда ехала грунтовой дороге недалеко от дома в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате автомобиль перевернулся и разрушил улей. Шум аварии услышал сосед женщины. Он сразу же позвонил ее родителям и вызвал полицию.

79-летний отец да Луш Рауль и 72-летняя мать примчались, чтобы помочь дочери. На них тут же набросился рой разъяренных насекомых.

Спасатели долго добирались до места происшествия, так как ближайшая пожарная часть находилась на расстоянии 60 километрах. Когда они все же прибыли, то обнаружили, что пострадавшие получили сотни укусов.

Сильвана была еще жива, однако спасти ее медикам не удалось. Рауля доставили в больницу в критическом состоянии. Его не стало на следующий день. Пожилая женщина также получила множество укусов, но ее сумели спасти. Отца и дочь похоронили вместе 24 октября.

