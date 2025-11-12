Россия
Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В России водители легковых автомобилей начали получать штрафы от Ространснадзора на сотни тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Ведомство штрафует владельцев легковушек за перевес на несколько тонн или превышение габаритов. Такая ситуация сложилась из-за дальнобойщиков, которые вешают на грузовые фуры дубликаты чужих номерных знаков и на них проходят весовой контроль, после чего снимают подложные номера и продолжают путь на «родных» знаках.

Одним из пострадавших оказался водитель легковушки, которую сочли шестиосным автопоездом высотой 4,79 метра. Для того, чтобы отменить постановление о штрафе на 600 тысяч рублей, мужчине пришлось обращаться в суд.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов объяснил изданию, что системы контроля не в состоянии распознать, за каким транспортным средством закреплен госномер в базе ГАИ.

Ранее водителей предупредили, что за поездки на машине с номерами без российского флага водителям грозит штраф. Но новая норма касается только тех автомобилей, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года.

