Военкор прокомментировал видео с заходом российских солдат в Красноармейск

Стешин: Ролик о заходе ВС России в Красноармейск сломал пропаганду Киева
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Ролик о заходе Вооруженных сил (ВС) России в Красноармейск (украинское название — Покровск) сломал всю пропагандистскую игру Киева. Так видео прокомментировал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

«Весь мир облетели кадры спокойного марша наших подразделений в городе, за который сейчас идут самые громкие бои. Короткий ролик сломал всю пропагандистскую игру Украины. На “нерушимую фортецiю Покровск” ими ставилось многое», — сказал военкор.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео входа российских военных в Красноармейск. На ролике видно, как бойцы под прикрытием тумана двигаются по дороге на машинах, мотоциклах, а также идут пешком прямо по дороге.

