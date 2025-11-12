Бывший СССР
Военные пригрозили Зеленскому из-за коррупционного скандала

Кротевич: Если власть не прекратит спасать коррупционеров, народ отреагирует
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич в соцсети X пригрозил властям и президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за коррупционного скандала.

Он подчеркнул, что пока фигуранты дела о коррупции, экс-министр энергетики Герман Галущенко и вице-премьер Алексей Чернышев не сидят с СИЗО, все заявления Банковой являются популизмом. Военный подчеркнул, что если власть не прекратит спасать друзей-коррупционеров, народ отреагирует.

«Если стоит вопрос существования государства, то народ имеет полное право взять ответственность на себя», — подчеркнул Кротевич.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров президента страны Владимира Зеленского.

Помимо бизнесмена силовики пришли к министру юстиции, экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко. Затем 12 ноября Зеленский заявил, Галущенко, а также нынешняя глава Минэнерго Светлана Гринчук должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах.

