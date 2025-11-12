Бывший СССР
Военный эксперт рассказал об одном ударившем по обороноспособности Киева событии

Марочко: Серия ударов ВС России у Дроновки серьезно повлияет на оборону ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Серия ударов ВС России по пункту управления и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Дроновки в Донецкой народной республике (ДНР) стала тем событием, которое существенно скажется на обороноспособности Киева. Об этом заявил полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

«Ударными дронами нанесен ряд поражений по позициям ВСУ в районах Дибровы, Озерного и Закотного. Южнее Дроновки точечным ударом ВКС РФ уничтожен укрепрайон противника, который украинские боевики удерживали на протяжении длительного времени», — уточнил военный эксперт.

По его словам, это «серьезно повлияет на обороноспособность» украинских войск в этом районе.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила заглубленный командный пункт и пункт управления противника северо-западнее Ямполя, добавил Марочко.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали массово сдаваться в плен в Харьковской области. Взятие Волчанска под контроль ВС РФ открыло путь российской армии на Харьков.

