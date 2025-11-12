Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:17, 12 ноября 2025Культура

Воробьева заподозрили в браке ради пиара

Собчак: Брак Воробьева и Гарифуллиной является красивым пиаром
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Брак актера и певца Алексея Воробьева и всемирно известной оперной певицы Аиды Гарифуллиной является красивым пиаром. Такое мнение выразила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в ходе беседы с певцом и шоуменом Прохором Шаляпиным, запись доступна на YouTube.

«Мне очевидно. Я, может, и не Господь Бог, но мне кажется, что это пиар. Это пиар красивый. Они все грамотно делают. Они не выпячивают, а, наоборот, типа скрыли свадьбу, а потом ее с кольцом увидели, а потом увидели, как они обнимаются», — сказала Собчак.

Ранее Гарифуллина и Воробьев назвали дату своей свадьбы.

В мае стало известно, что звезды поженились. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

    Близкие Усольцевых объяснили обнаружение тайника бесследно пропавшей в тайге семьи

    Озвучено поручение по делу подорвавшегося на бомбе с купюрой ребенка в Подмосковье

    Погребняк дал прогноз на число голов в матче России и Перу

    Мужчины рассказали о самых желанных новогодних подарках

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в мини-платье

    Адвокат Диброва объяснил продажу роскошного особняка ведущим

    В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Симоновым

    В Нальчике открылась выставка уроженки Кабардино-Балкарии

    Лепсу порекомендовали отказаться от близости с 19-летней невестой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости