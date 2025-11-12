Воробьева заподозрили в браке ради пиара

Собчак: Брак Воробьева и Гарифуллиной является красивым пиаром

Брак актера и певца Алексея Воробьева и всемирно известной оперной певицы Аиды Гарифуллиной является красивым пиаром. Такое мнение выразила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в ходе беседы с певцом и шоуменом Прохором Шаляпиным, запись доступна на YouTube.

«Мне очевидно. Я, может, и не Господь Бог, но мне кажется, что это пиар. Это пиар красивый. Они все грамотно делают. Они не выпячивают, а, наоборот, типа скрыли свадьбу, а потом ее с кольцом увидели, а потом увидели, как они обнимаются», — сказала Собчак.

Ранее Гарифуллина и Воробьев назвали дату своей свадьбы.

В мае стало известно, что звезды поженились. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.