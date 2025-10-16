Культура
10:28, 16 октября 2025Культура

Воробьев назвал дату свадьбы со звездой мировой оперы

Артисты Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев назвали дату своей свадьбы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и певец Алексей Воробьев и всемирно известная оперная певица, заслуженная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина назвали дату свадьбы. Соответствующая публикация появилась в их Instagram-аккаунтах (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гарифуллина опубликовала снимок с возлюбленным, одетым в бежевый костюм, и показала обручальные кольца. «15.04.2025», — подписала она снимок. Исполнитель сделал репост фотографии себе на страницу.

Ранее Воробьев рассказал о переменах в жизни после свадьбы с Гарифуллиной.

В мае стало известно, что звезды поженились. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

