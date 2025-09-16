Воробьев назвал семейную жизнь с женой «мистической историей»

Воробьев заявил о переменах в жизни после свадьбы с оперной певицей Гарифуллиной

Актер и певец Алексей Воробьев рассказал о переменах в жизни после свадьбы со всемирно известной оперной певицей, заслуженной артисткой Татарстана, заслуженной артисткой России Аидой Гарифуллиной. Соответствующее видео публикует «Звездач» в Telegram.

«Насколько мистически сложилась история после того, как я написал свой поэтический сборник. У меня теперь есть ребенок, девочка. Это великолепная наша дочь. И жена у меня появилась. Я сам вообще не верю, насколько я счастливый человек», — поделился исполнитель, отметив, что теперь счастье возлюбленной для него находится на первом месте.

Ранее стало известно, что Воробьев и Гарифуллина станут ведущими финала международного песенного конкурса «Интервидение» от России.

В мае стало известно, что Воробьев женился на Гарифуллиной. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.