Временные ограничения ввели еще в двух аэропортах России

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказ и Грозный

В российские аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов, об этом сообщает в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели 12 ноября в 01:29 по московскому времени, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения также ввели в калужском аэропорту Грабцево. Там приостановлен прием и выпуск воздушных судов с 11 ноября 23:18 по московскому времени.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа (11 ноября, в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени) сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).