Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 12 ноября 2025Бывший СССР

ВС России взяли в кольцо ВСУ у Красноармейска

ВС России замкнули кольцо вокруг ВСУ в мирноградской агломерации в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные замкнули кольцо вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Военное обозрение».

Уточняется, что речь идет о мирноградской агломерации на покровском направлении, у Красноармейска (украинское название — Покровск). Сообщается, что Вооруженные силы (ВС) России подавили сопротивление остававшихся на данном участке фронта бойцов ВСУ.

«Кольцо окружения вокруг остатков гарнизона противника в Покровско-Мирноградской агломерации замкнулось теперь и физически. Все попытки, предпринятые противником по деблокированию "побратимов" на данный момент, провалились», — передает издание.

Ранее стало известно, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) сдались в плен украинские военнослужащие. Российские военкоры опубликовали видео с морпехами ВСУ, согласившимися сложить оружие.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Предсказаны ставки по ипотеке в 2026 году

    Союзник США решил прекратить обмен разведданными с Вашингтоном

    Россию обвинили в якобы попытке сорвать переговоры в Стамбуле

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости