ВСУ дезертировали в Харьковской области

Марочко: ВСУ дезертировали в Харьковской области в районе Кучеровки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дезертировали в Харьковской области на северо-востоке Украины. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Кучеровка. Бойцы ВСУ бежали с передовых позиций после длительного огневого воздействия российских подразделений на них.

«На одном из укрепрайонов противника отмечен факт бегства военнослужащих с позиций с оставлением вооружения и военной техники», — подтвердил Марочко.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ начали привлекать женщин к боевым действиям. Причиной этого стало дезертирство военнослужащих-мужчин.

