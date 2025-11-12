Экономика
16:22, 12 ноября 2025Экономика

Техногиганты США столкнулись с обвинениями в завышении прибыли

Инвестор Бьюрри обвинил технологические компании США в завышении прибыли
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Майкл Бьюрри

Майкл Бьюрри. Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images

Основатель Scion Asset Management инвестор Майкл Бьюрри, ставший прототипом главного героя фильма «Игра на понижение» о причинах ипотечного кризиса в США и глобального финансового кризиса 2008 года, обвинил американские технологические компании в завышении ожидающейся прибыли. Об этом сообщает CNBC.

По его мнению, техногиганты указывают заниженные расходы на амортизацию вычислительного оборудования, предполагая нереальные сроки его использования, и тем самым на бумаге улучшают свои финансовые показатели в ближайшие годы.

В частности, Бьюрри полагает, что прогноз по прибыли Oracle к 2028 году выше реального на 27 процентов, поскольку значительную часть придется потратить на сохранение мощностей.

Крупные поставщики облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), указывает инвестор, активно скупают чипы и серверы Nvidia с двух-трехлетним циклом производства, что не должно приводить к продлению срока полезного использования оборудования. Однако в отчетах компаний происходит именно так.

Бьюрри пообещал, что 25 ноября предоставит более подробные сведения по этому вопросу, и посоветовал подписчикам в социальных сетях оставаться на связи. CNBC отмечает, что обвинения будет сложно доказать в связи с тем, что компании свободны в оценке сроков амортизации.

Глава Scion Asset Management становится одним из основных критиков технологических компаний, связанных с ИИ. Он не раз намекал, что на рынке сформировался пузырь, не обеспеченный будущими доходами.

В конце октября он оставил в соцсети Х пост с кадром из фильма «Игра на понижение», сопроводив его подписью про пузырь. «Иногда единственный выигрышный путь — не играть», — написал он.

Позднее стало известно, что Бьюрри сделал крупные ставки на падение акций фаворитов в ИИ-сфере — Nvidia и Palantir Technologies. На конец сентября они составляли около 80 процентов портфеля Scion.

