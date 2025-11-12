Зеленского уличили в «рубке хвостов»

Мирошник: Зеленский предпочел рубить хвосты, не дожидаясь компромата на себя

Президент Украины Владимир Зеленский предпочел «рубить хвосты», не дожидаясь компромата на себя на записях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Зеленский предпочел "рубить хвосты", не дожидаясь когда на "пленках" появится его голос. Зеленский понимает, что в его интересах купировать скандал как можно быстрее (...) не позволив продолжаться "сериалу" представления доказательств, где в центре сцены появятся его ближайшие друзья и он сам», — рассказал он.

Скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем , которого называют «кошельком» Зеленского, и его коррупционной схемой в области энергетики Украины инициирован НАБУ, которая поэтапно представляет общественности сделанные записи разговоров через систему прослушки.

Накануне Зеленский заявил, что замешанные в скандале министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник, отстраненный от должности министр юстиции Украины Герман Галущенко должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах. Он также попросил депутатов Верховной Рады и кабмин поддержать отставку Галущенко и Гринчук.