10:34, 12 ноября 2025Ценности

Жена Александра Цекало прогулялась по пляжу с голой грудью

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин прогулялась по пляжу в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @torreywest

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин прогулялась по пляжу в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница предстала перед камерой в белом платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали трусы и голая грудь. При этом на размещенных кадрах видно, что наряд оформлен кружевами и тонкими бретелями.

«Если ваши родители не смущены тем, что вы делаете со своей судьбой, значит, вы живете слишком безопасно», — подписала избранница продюсера публикацию.

В октябре Дарина Эрвин показала кадры с откровенной съемки. Тогда знаменитость попозировала в туфлях на шпильке, трусах и колготках с кружевным поясом.

