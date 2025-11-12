Жильцов многоквартирных домов обяжут создать соседские чаты в мессенджере Max

Файзуллин: До конца 2025 года жильцы должны создать домовые чаты в Max

Жильцов многоквартирных домов до конца 2025 года обяжут создать соседские чаты в мессенджере Max. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, его слова приводит РИА Новости.

«Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp и официально закрепить статус официального домового чата», — подчеркнул глава ведомства.

Файзуллин уточнил, что это решение затронет около миллиона многоквартирных домов по всей стране.

Ранее стало известно, что в MAX появился чат-бот «Госключ», с помощью которого можно подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы электронной подписью.

