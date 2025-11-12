Звезду «Игры в кальмара» оправдали по делу о домогательствах

Звезду «Игры в кальмара» О Ен Су оправдали по делу о домогательствах

Апелляционный суд Южной Кореи оправдал звезду сериала «Игра в кальмара» О Ен Су по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Окружной суд Сувона отменил решение суда низшей инстанции, признавшего 81-летнего актера виновным в том, что он обнял и поцеловал женщину в щеку против ее воли во время региональных гастролей со спектаклем.

Отмечается, что, несмотря на то что основания подозревать О Ен Су в непристойном поведении действительно имеются, при вынесении оправдательного приговора суд отметил, что память потерпевшей могла со временем «исказиться», а все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.

Ранее О Ен Су получил условный срок по обвинению в сексуальных домогательствах.