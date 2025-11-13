Россия
13 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

Анастасия Заикина
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

13 ноября в России отмечают День войск радиохимической и биологической защиты, а в мире — День доброты и День слепых. Православные вспоминают святых Спиридона и Никодима. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 13 ноября в России и мире, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День войск радиохимической и биологической защиты

В России химические войска возникли при советской власти: 13 ноября 1918 года Революционный военный совет издал приказ о формировании первых подразделений химической защиты. В 1992 году химические войска получили нынешнее название.

В настоящее время войска радиохимической и биологической защиты включают подразделения по обнаружению ядерных взрывов, радиационную и химическую разведку. При ликвидации последствий аварий специалисты службы оценивают обстановку на опасных объектах, проводят специальную обработку личного состава, вооружения, техники, а также обеззараживают участки местности и объектов.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России

13 ноября 1918 года советские власти учредили Общее и Шифровальное отделение, которое считают прототипом службы ЗГТ.

В 2003 году министр обороны подписал приказ о создании службы ЗГТ. В настоящее время она объединяет специальные органы и подразделения, обеспечивающие защиту значимой для госбезопасности информации.

Какие еще праздники отмечают в России 13 ноября

  • День войск радио и радиотехнической разведки ВС РФ;
  • День осенней шали.

Праздники в мире

Всемирный день доброты

В 1997 году в Японии было основано волонтерское «Всемирное движение за доброту» (World Kindness Movement). Спустя год, 13 ноября, в Токио прошла первая конференция движения, которая и стала отправной точкой для нового праздника — Всемирного дня доброты.

Цель события — «создать более добрый и более полный сочувствия мир», говорится в официальной декларации движения.

Международный день слепых

Фото: ThomsonD / Shutterstock / Fotodom

Дата праздника связана с днем рождения французского педагога и основателя первой школы для слепых в Париже Валентина Гаюи. Цель события — привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются слепые и слабовидящие люди.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 ноября

  • Дeнь «Oбнимитe музыкaнтa»;
  • День симфонического металла.

Какой церковный праздник 13 ноября

Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских

Согласно преданию, Спиридон пришел в обитель уже немолодым человеком, однако еще при жизни прославился чудесами. Например, однажды он мантией потушил загоревшуюся пекарню — пламя потухло, а мантия осталась целой.

Никодим трудился вместе со Спиридоном и по его примеру вел строгую жизнь. Преподобные в течение 30 лет вместе исполняли свое послушание — пекли просфоры. Мощи обоих монахов покоятся в Антониевой пещере.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 13 ноября

  • День памяти апостолов от 70 Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула;
  • День памяти мученика Епимаха Александрийского;
  • Церковь чтит память священномученика протоиерея Иоанна (Кочурова) Чикагского и Петроградского;
  • День памяти преподобномученика Леонида.

Приметы на 13 ноября

В народном календаре 13 ноября — Никодимов день. Преподобный Никодим считается покровителем рыболовов и охотников: считалось, что если 13 ноября охота или рыбалка удались, то удача в этом деле будет сопутствовать весь следующий год.

  • Если в Никодимов день рыбаки поругались, то всю зиму будет плохой улов;
  • Снегири поют — к скорой зиме, воробьи громко чирикают — к хорошей погоде;
  • Если дует сильный ветер, приближается потепление;
  • Если идет снег, зима будет мягкая и теплая.

Фото: Andrey Strizhkov / Unsplash

Кто родился 13 ноября

Джерард Батлер (56 лет)

Британский актер, завоевал популярность благодаря фильмам «Призрак Оперы», «300 спартанцев» и «Голая правда». Кроме того, он играл в фильмах «Законопослушный гражданин», «Охотник за головами», «Рок-н-рольщик», «Падение Олимпа» и «Падение Лондона».

Кадр: фильм «Геймер»

Вупи Голдберг (70 лет)

Американская актриса, писательница, продюсер и телеведущая. Она сыграла в более чем 150 фильмах, но стала известна благодаря ролям в кинолентах «Цветы лиловые полей», «Привидение» и «Сестричка, действуй».

Кто еще родился 13 ноября

  • Эдуард III (1312-1377) — король Англии (1327-1377), один из инициаторов Столетней войны;
  • Дмитрий Шевченко (58 лет) — советский и российский фехтовальщик, олимпийский чемпион;
  • Ольга Орлова (48 лет) — российская певица и актриса, бывшая солистка группы «Блестящие»;
  • Крис Нот (71 год) — американский актер, прославившийся благодаря роли в сериале «Секс в большом городе»;
  • Михаил Черняк (61 год) — советский и российский актер.

