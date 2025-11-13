Бывший СССР
Арестованный фигурант дела о коррупции на Украине работал на производстве ракет «Фламинго»

Фигурант дела «Энергоатома» Фурсенко работал на производстве «Фламинго»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Арестованный фигурант дела «Энергоатома» Игорь Фурсенко работал на предприятии, которое производит ракеты «Фламенго». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его информации, прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры во время заседания зачитала разговор между Фурсенко и бизнесмена Александра Цукермана, которые проходят по делу о коррупции в энергетике, связанному с Тимуром Миндичем.

Фурсенко рассказывал, что работает на предприятии «Файерпоинт», которое производит ракеты «Фламинго». Ранее представители компании отрицали связь с Миндичем, напомнил Гончаренко.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров президента страны Владимира Зеленского.

Помимо бизнесмена силовики пришли к министру юстиции, экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко. Затем 12 ноября Зеленский заявил, Галущенко, а также нынешняя глава Минэнерго Светлана Гринчук должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах.

