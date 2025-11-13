Экономика
22:07, 12 ноября 2025

Банки начнут проверять на мошенничество переводы от 200 тысяч рублей через СБП

ЦБ: Переводы по СБП от 200 тысяч рублей начнут проверять на мошенничество
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Банки в России начнут проверять переводы незнакомцам по СБП на сумму от 200 тысяч рублей на предмет мошенничества. Об этом сообщили в Центробанке, передает РИА Новости.

Как пояснили в организации, незнакомцем будет считаться тот человек, в адрес которого не совершалось никаких операций на протяжении минимум полугода. Также особое внимание будет уделяться транзакции, если до этого человек совершил перевод самому себе через СБП.

Помимо этого, новыми признаками будут дополнены критерии мошеннических операций. В частности, банки будут обращать внимание на смену номера телефона для входа в онлайн банк.

Ранее стало известно, что российские банки захотели обязать возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы.

